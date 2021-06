Má také svoji odvrácenou stránku, kterou mají mnozí tendenci vytrvale ignorovat. Není to však snadné, když se jedná například o prostor u hlavního nádraží. Právě nově organizované prohlídky po nejošklivějších místech v Brně přivádí zájemce i do méně známých lokalit, kde se na vlastní oči seznámí s neutěšeným stavem v podobě chátrání, nepořádku nebo špíny.

Spíše než pro návštěvníky to je tak příležitost pro místní, aby se zamysleli nad nedostatky ve vlastním městě. Přesvědčí se, do jaké míry Brno vlastně znají. To, co se jeví na první pohled jako podivnost, tak může mít velký smysl pro nápravu nedostatků. Na druhou stranu je důležité moudře volit místa, která organizátoři zařadí do prohlídkových tras. Hranice mezi tím, co už považujeme za ošklivé, může být subjektivní. Cílem není nikoho zesměšnit, ale někteří obyvatelé daných lokalit nebudou nadšení ze skupin lidí, kteří se chodí dívat, na jak ošklivém místě žijí.

Nebylo by lepší, když by se otevřeně nezdůrazňovaly nedostatky města? Je lepší hledání řešení bez pozornosti a medializace? V ideálním světě podobné argumenty platí. Dlouhodobě neutěšený stav mnohých míst na seznamu průvodců však svědčí o tom, že bez pozornosti se lidé změny jen tak nedočkají. Organizované prohlídky nejošklivějších míst tak k ní přispějí alespoň malým, ale možná důležitým dílem.