Brněnská technologická firma Phonexia, která jako jedna z prvních na světě nabídla technologii používající pro identifikaci mluvčího výhradně neuronové sítě s cílem dosáhnout nejvyšší rychlosti a přesnosti, a schopnou tak podle hlasu rozpoznat identitu mluvčího, jeho pohlaví, mluvený jazyk či přepsat řeč do textu, od února zavádí čtyřdenní pracovní týden. Krok správným směrem. V západní kapitalistické společnosti orientované na výkon se v minulosti stal z práce doslova kult. Podnikatelé i zaměstnanci velkých firem zejména ve velkých městech se dodnes doslova předhánějí, kdo pracuje víc. Zdá se, jako by toto přesvědčení o vlastní nepostradatelnosti a nenahraditelnosti pro firmu utvářelo jejich pocit sebehodnoty. A jejich klienti či nadřízení jim to nevymlouvají. Vždyť, kdo by nechtěl, aby ten, kdo pro něj pracuje, toužil být v kanceláři do noci.

Ve skutečnosti lépe však lépe je na tom ten, kdo pracuje méně. Vždycky tomu tak bylo. Pán na tom byl lépe než jeho otrok, který mu byl nucen nepřetržitě sloužit. Vrchnost na tom byla lépe než poddaní, kteří pro ni museli od rána do večera robotovat na poli. Vlastníci továren na tom byli lépe než dělníci, kteří v továrnách pracovali dvanáct, někdy i čtrnáct hodin denně.

Test čtyřdenního pracovního týdne firmy z Brna: víc volna má zvýšit efektivitu

Řada zemí v Evropě čtyřdenní pracovní týden v různých podobách zavedla nebo testuje. Že by tak firmy stály o lepší postavení svých zaměstnanců? Nebo si jejich vedení jen poté, co se snaha o úspěšnou kariéru v korporátu stala synonymem pro syndrom vyhoření do tří let, uvědomily, že čtyřdenní pracovní týden by mohl zvýšit životnost jejich pracovníků?

Ať tak či onak, v jednom má brněnská firma pravdu, a sice, že v technologicky vyspělé moderní společnosti by lidé měli pracovat kvantitativně méně. Čím dál více rutinní práce by mělo být automatizováno a člověk by měl nastoupit až ve chvíli, kdy je třeba sofistikovanějších myšlenkových operací. Samozřejmě míra, v níž je lidský faktor zapotřebí, se u každého povolání liší a jsou určité služby, které musí fungovat neustále. Mezi takové se řadí i média. Že by zpravodajství vycházelo pouze čtyři dny v týdnu se tak patrně nejspíš nestane.

Přesto si vybavuji, jak mi jednou můj kamarád z IT řekl, že si umí představit program, který by dokázal generovat jednoduché zprávy a řadit je podle důležitosti. Ovšem. Takovou kvalitní investigativu už ale žádný robot neudělá.