I když se o hrozbách těžby v dole Turów na české a německé straně hranice diskutuje dlouho, konkrétní odhady následků se lišily podle toho, kdo je předpovídal. Nyní přišel zlom, protože polské úřady oficiálně prohlásily, že těžba negativně neovlivní životní prostředí v Čechách ani v Německu. A to přesto, že oba státy předaly Polsku data a informace potvrzující opak.

Šlo sice o mezinárodní proces posuzování vlivu dolu na jeho okolí, ale je nutné si uvědomit, že rozhodnutí o polském dolu, ve kterém se těží uhlí spalované v jedné z největších tamních elektráren, učinily polské úřady. A ty, jak víme, nemají rády zásahy zvenčí do své suverenity. Energetika takovou oblastí je.

Je tak vysoce pravděpodobné, že i když vedení dolu nemá ještě všechna potřebná povolení, nic už jeho rozšiřování nezastaví a uhlí se tam bude těžit až do roku 2044. Otevírá se ale další téma, o kterém zatím Poláci odmítali jednat, a to kompenzace. Znamená to, že úsilí na české straně nekončí. Pouze se změní cíl, za který budou dotčené obce a obyvatelé bojovat.

Autor je redaktorem Libereckého deníku.