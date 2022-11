Někteří chodci se v provozu pohybují pod dojmem, že jsou snad nesmrtelní. Viz dvojice cizinců, která si to nedávno zvesela štrádovala v odstavném pruhu po dálnici směrem na Brno. Projíždějící řidiči nevěřili svým očím. Stačilo málo a mohlo to skončit tragédií. Flastr od policie byl na místě.

Samostatnou kapitolou je pak pohyb chodců za špatné viditelnosti a po tmě. V případě, že na sobě nemají reflexní prvky, je to doslova ruská ruleta. Pro ně i pro řidiče. Přitom už šest let mají povinnost na sobě reflexní prvek mít. V případě, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Za nedodržení této povinnosti mohou lidé dostat na místě pokutu až dva tisíce korun.

VIDEO: Cizinci pochodovali po dálnici. V odstavném pruhu měli namířeno do Brna

V zimním období je to více než aktuální. Podle odborníků má řidič, který potká chodce v noci v černém oblečení, zhruba osmnáct metrů na přiměřenou reakci. A to je sakra málo! Při rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu musí za necelou vteřinu provést manévr a zabránit srážce. Pokud je ale chodec vybaven reflexním prvkem, je to už jiná písnička. Zvyšuje se vzdálenost, na kterou je řidič schopen rozeznat ho, až na dvě stě metrů. Při zmíněné rychlosti sedmdesát kilometrů za hodinu už to poskytuje dost prostoru, aby se motorista chodci bezpečně vyhnul. To už se reflexní náramek za dvacku vyplatí. Nebo ne?