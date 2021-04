Při přemýšlení o dalším využití areálu je nutné brát v úvahu nejméně dvě zásadní věci. Žádná z budov nemá památkovou ochranu. Jejich stav je po desítkách let chátrání žalostný. Někdejší slávu už proto připomínají pouze svou existencí. Ale i to je důležité.

Areál Mosilany se má proměnit v obytnou čtvrť. Podívejte se, jak to tam nyní vypadá:

Vezměme si třeba nedalekou Vlněnu, kde už Brno o kus textilní minulosti do značné míry po přeměně přišlo. Při pohledu z ulice Dornych zaujmou na první pohled moderní budovy nové Vlněny, bohatou historii textilnictví si s nimi však spojí málokdo.

Krok investora se jistě dá pochopit. Pokud je to ale přece jen trochu možné, stojí za to budovy zachovat. Navíc když se nachází v někdejším srdci textilního Brna a jsou jeho posledním mohykánem. I když si to vyžádá spoustu peněz, získají moderním využitím objektů všichni.

Město, budoucí obyvatelé i investor, který může zájemce lákat na unikátní bydlení s bohatou historií. Že to jde, ukazuje povedená proměna bývalé nástrojárny v moderní budovu Zet.office v areálu Nové Zbrojovky.