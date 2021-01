KOMENTÁŘ Deníku Rovnost: Na olympiádu ne. Ale sáňkařů máme hodně

Lidé s oblibou v minulých letech vyráželi do lyžařských areálů sjíždět svahy na lyžích nebo na snowboardu. Do známých lyžařských středisek i na vybrané kopce na jižní Moravě. Letos jsou prozatím kvůli koronavirové pandemii vleky pro lyžaře nepřístupné, ale lidé přesto míří do hor v hojném počtu. Našli totiž vhodnou alternativu zimního vyžití.

I když je areál kvůli epidemii koronaviru oficiálně zavřený a vleky stojí, berou ho davy lidí v posledních dnech doslova útokem. Jen lyže se snowboardy vyměnili za boby a sáňky. | Foto: Deník / Jan Charvát