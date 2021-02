Komentář Deníku Rovnost: Nouzový stav? Nyní spíše sprosté slovo

Poslanecká sněmovna odmítla prodloužení nouzového stavu. Kdyby se do věci nevložili hejtmani, znamenalo by to, že od pondělí většina nařízení v boji proti pandemii koronaviru padne. Znovu by se otevřely všechny obchody, restaurace, kina, bazény, sauny, i jiná sportoviště. Nebylo by omezeno shromažďování lidí a do svých provozoven by opět vyrazili kadeřníci, holiči, kosmetičky i masérky.

Redaktorka Břeclavského deníku Rovnost Iva Haghofer. | Foto: Deník / Attila Racek