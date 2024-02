/KOMENTÁŘ/ V sobotu na třech místech v republice naměřili meteorologové teplotní rekordy. Úplně nejtepleji bylo v Lednici na Břeclavsku, kde teploměry ukazovaly neuvěřitelných patnáct a půl stupně , v závěsu se držela Strážnice na Hodonínsku. Zejména v právě probíhajícím masopustním období příjemné počasí mnozí jistě ocenili, je to ale opravdu důvod k radosti?

Nezvykle teplá první polovina letošního února nutí k zamyšlení, jak moc se už teď příroda proměňuje a co nás v budoucnu čeká. Sobotní teplotní rekordy přitom nejsou jediným překvapením letošní zimy. Začátek prosince naopak přinesl například na Znojemsko nejvydatnější sněžení za poslední více než dekádu. Později přišly na jižní Moravu i velice silné mrazy, které proměnily v led i ty vodní plochy, které už dlouhé roky nezamrzly.

Zamrzla letos například i brněnská přehrada, ještě předtím z ní ale vodohospodáři po rozsáhlých povodních z přelomu roku odklízeli naplavené dřevo a odpadky. A to o tři měsíce dříve než obvykle.

Zdroj: Ski areál Olešnice

Střídání teplých a chladných období, lyžování na uměle zasněžených pruzích uprostřed zablácených svahů, přívaly sněhu následované povodněmi, silné mrazy vystřídané výrazně jarními teplotami. Taková je zatím letošní zima. A to do dalších let nepřináší pozitivní vyhlídky.