Jiří Sláma. | Foto: archiv Jiřího Slámy

Tohle by byl spíš úvod k nějakému divokému filmovému scénáři. Ve skutečnosti se tato aliance vytváří po sobotním střetu na Pryglu, který skončil tragicky.

Tragédii předcházelo toto: Mladík se svými kamarády jel tramvají na brněnskou ohněstrůjnou show Ignis Brunensis. Během této cesty šalinou kouřili, pouštěli si nahlas hudbu a trochu do toho řvali. Cestující v šalině se to snažili ignorovat, ale jeden z cestujících po nich něco zakřičel, protože se mu to nelíbilo. Než dojela policie k Přístavišti, vystoupila mladíkova skupinka a jeho kamarádů spolu s klukem, co se proti nim ohradil. Mladík se svými kamarády na něj zaútočil. Kluk vytáhnul nůž a po chaotickém střetu mladík zemřel a jeho kamarád skončil s bodným zraněním.

Incident je velkou tragédií pro všechny zúčastněné. Ale to, co se z něj stalo, je mnohem horší. Nadšeně se toho chytily všechny prokremelské dezinformační skupiny a aktivisti. Takže připravovaná sobotní demonstrace se stane místem, kde vedle sebe budou stát naštvaní Romové spolu s veterány neonacistického hnutí, kteří proti nim dříve organizovali pogromy.

Připomnělo mi to jednu zaprášenou historku z Břeclavi, kdy před deseti lety jeden ukrajinský teenager Petr Zhyvachivsky kvůli svojí hlouposti vyvolal mnohatisícový pogrom na břeclavské Romy. Tenkrát to byla vymyšlená historka o tom, jak ho místní Romové bezdůvodně zmrzačili. Paradoxem je, že Petr, stejně jako kluk s nožem, jsou Ukrajinci. Zhyvachivsky tenkrát svým strachem způsobil, že se Břeclav stala místem etnického střetu, který využili náckové. Ti samí náckové se teď živí na incidentu z Pryglu.

Strašný ale na tom všem je pohled "běžných" Romů, kteří jsou pod vlivem ruských dezinformací velmi nenávistní vůči Ukrajincům. Tohle je opravdu z velké části práce některých volebních týmů, které cíleně mezi Romy šířily dezinformace a uplácely různé vajdy. Výsledkem je naprosto bizarní situace, kdy se v sobotu sejdou na jedné demo naštvaní Romové spolu s cynickými obchodníky se strachem a proruskou pátou kolonou.

Můj odhad je, že to vyšumí, budou prázdniny a tak…ale do té doby se stane ještě několik nepříjemných incidentů, kdy party romských "domobran" budou napadat lidi jen proto, jakým jazykem mluví (jako se to stalo včera v centru Brna).

Předpokládám, že se do soboty objeví videa, která potvrdí moji verzi události, jak jsem ji psal. To, co se stalo, není žádná vražda, ale nepřiměřená obrana proti agresi s tragickým následkem. Organizátoři demonstrace pak zjistí, že se pustili do něčeho, co se stejně obrátí proti nim. Tihle náckové se kdykoli postaví opět proti Romům, kterým udělali tolik zlého…