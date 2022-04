Někteří politici sice v minulých letech navrhovali zavedení tolerance půl promile u řidičů aut, ale neúspěšně. Odvolávali se například na platnost určité míry tolerance v jiných zemích západní Evropy. Podle odpůrců změny ale alkohol tlumí a zpomaluje reakce. Řidiči tak nemusí včas dobrzdit.

Policisté v kraji zastavili jen od čtvrtka do neděle celkem šestapadesát řidičů, kteří usedli za volant či řidítka pod vlivem alkoholu. Kolik jich nadýchalo do půl promile, statistiky neuvádí. Ať už člověk vypil jednu skleničku nebo více, bohužel posilněný alkoholem leckdy neodhadne míru, co v současném rozpoložení ještě zvládne. Důkazem budiž i rekordmanka prodlouženého víkendu. Žena na Brněnsku opilá nacouvala do železné brány. Ano, nadýchala tři a půl promile po zkonzumování lahve vodky, ale těžko si lze představit člověka, co by chtěl se svým autem úmyslně narazit a poškodit jej. A následky mohou být daleko horší.