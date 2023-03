Pro mnohé popudlivý titulek posledních dní, který ale vzápětí rozumně vysvětluje text pod ním. Téma důchodů v současnosti ovlivňuje dění v celém Česku. Státu na jejich vyplácení dochází peníze a navíc bojuje s razantním navýšením žádostí o předčasný důchod. Dávat to ale za vinu generaci, která k důchodovému věku dospěla, není na místě.

Problém je v nás samotných a našich předsudcích, jež dávají starším, byť zkušeným a odhodlaným pracovat, jen pramalou šanci k uplatnění. Byť to nikdo ze zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců neřekne nahlas, věk hraje roli. Padesátileté ženy, které se o to pokouší či pokoušely bezpochyby potvrdí, že sehnat práci v tomto věku se rovná zázraku. Muži na tuto neprostupnou zeď narazí o pár let později. A často musí dát zavděk práci, jež jejich potenciál zdaleka nevyužije. Zkušenosti a spolehlivost nehrají roli. Ke škodě všech.

Češi nadužívají předčasné důchody. Stát si na ně posvítí, chystá opatření

Začarovaný kruh, v němž na jedné straně hledá stát bolestivě peníze na důchody a na straně druhé starší lidé práci, nezmizí, dokud se nezmění naše hodnotové žebříčky usazené v hlavě. Dokud nám nedojde, že vzájemné předávání zkušeností a názorů mezi mladými a starými může být jedině přínosem. Pro jednotlivé firmy, mezilidské vztahy i státní pokladnu.