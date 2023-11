Reportérka Deníku Terezie Heinz. | Foto: Deník/archiv

Hned dva pomyslné černé puntíky si u zástupců Státní zemědělské a potravinářské inspekce vytvořili v uplynulém týdnu podniky z Brna. V prvním případě se jednalo o dříve věhlasnou Zemanovu kavárnu a cukrárnu, kde již doby největší slávy dávno pominuly. Kontroloři tam v minulých dnech objevili kromě plísně na stěnách také nevhodně skladované potraviny. Inspektoři proto majitelům zakázali využívat prostory, ve kterých našli pochybení.

Druhým z případů, kdy inspektoři rozhodně nebyli spokojení se stavem prodejny, byly Potraviny Kolejka na náměstí Karla IV. v brněnské Líšni. Situace v místě byla přitom ještě horší než v Zemanově kavárně a cukrárně, zástupci potravinářské inspekce se proto rozhodli obchod dočasně zcela uzavřít. Mezi prohřešky tam patřil výrazně zanedbaný úklid, nečistoty na podlaze nebo dokonce poškozené stěny. Jednoduše nic, kam by člověk rád zašel na nákup pár chybějících drobností.

Mrtvé myši mezi potravinami. Podívejte se, jak vypadal vnitřek brněnské prodejny

Na první pohled je ale patrný rozdíl mezi oběma místy, kde představitelé Státní zemědělské a potravinářské inspekce zasahovali. Zatímco v prvním případě se jednalo o podnik, který dříve oplýval slávou a oblíbeností, druhá situace nastala v obchůdku, o kterém by většina Brňanů bez tohoto případu ani nevěděla. Je však dopředu jasné, ke kterému z nich by se lidé na první dobrou chovali automaticky přívětivěji. Samozřejmě k cukrárně v Josefské ulici v centru Brna.

A důvod? Je přece na první pohled lákavější. I když už má to nejlepší stejně za sebou. Ostatně, je v jistém smyslu lidské a přirozené, že si člověk nejprve všimne raději něčeho, co jej vizuálně přitahuje. Přeci jen je málokdo z nás typ, který by dal raději šanci oschlému vánočnímu stromku před krásným a bohatým nebo starému pečivu před čerstvě upečeným a křupavým. Ani zvenčí nejkrásnější jablko na světě ale uvnitř nikdy nemusí být šťavnaté a svěží. A v tomto případě jsme jasnými svědky situace, kdy bylo ve skutečnosti uvnitř trochu červivé.

Plíseň a špína v Zemanově kavárně a cukrárně v Brně. Podívejte, co tam objevili

Pamatujme tedy, že není všechno zlato, co se třpytí. Ač bychom sebevíc chtěli, nemusíme se vždy trefit do těch nejkrásněji vypadajících věcí. Je to jako dávat druhou šanci starému nábytku, ačkoli některé podniky nemusí na první pohled vypadat příliš lákavě, ve skutečnosti v nich můžeme objevit naprostou explozi nových chutí. Záleží jen s pouze na nás, zda se budeme řídit povrchními pohnutkami, nebo o výběru skutečně intenzivně přemýšlet.