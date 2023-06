Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

V Brně došlo toto pondělí ke konfliktu mezi jedním Ukrajincem a dvěma Romy. Romové zřejmě dělali v tramvaji velký hluk, načež je Ukrajinec okřikl, což poté vyústilo v potyčku na zastávce. Výsledkem je jeden mrtvý Rom a Ukrajinec ve vazbě.

Nechme na policii, jak případ objasní – zda šlo o sebeobranu, či naopak úmyslné zabití. Povšimněme si ale podivných událostí doprovázejících tuto kauzu. Mezi ně patří třeba další brněnský incident, při němž asi dvacet Romů napadlo dva nic netušící Ukrajince. A nástup nejrůznějších pseudonárodovců či přímo proruských jedinců, kteří případ ihned využili k podněcování protiukrajinských nálad.

Například okamurovci, kteří dříve vinili Romy z parazitování na společnosti, na svém facebooku přímo hovoří „o vraždě mladého chlapce“ a spílají v souvislosti s tím české vládě. Brněnské uskupení Slušní lidé, které v roce 2020 napadlo demonstranty proti rasismu, nyní vehementně podporuje demonstraci proti Ukrajincům. Ta se má v Brně konat tuto sobotu – a organizují ji Romové.

Staré přísloví praví „Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem“. Ale takové spojenectví málokdy vydrží dlouho. Většinou jen do chvíle, kdy je společný nepřítel poražen. Pak si to „přátelé“ začnou vyřizovat mezi sebou. Lidé, kteří nyní cítí zlost, by si tedy měli uvědomit, jak o nich jejich současní spojenci dříve hovořili. Jinak totiž hrozí, že se vše stočí do spirály bojů všech proti všem.