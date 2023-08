Magdaléna Blažková. | Foto: archiv Magdalény Blažkové

Samoobslužné prodejny se zejména v posledních pár měsících objevují čím dál častěji. Ve velkých městech si jejich provozovatelé slibují uspokojení především nočních přání zákazníků, jimž běžné obchody zpravidla neposlouží, neboť nejpozději v deset hodin se jejich dveře zavřely a prodavačky se odebraly po náročné směně domů.

Jistě i to je výhodou a díky nabídce nejen pochutin, alkoholových nápojů a tabákových výrobků, ale také drogistického zboží, můžou nezřídka přijít takové prodejny vhod. Daleko více je ale ocení lidé z malých vesnic s pár stovkami obyvatel, kde například jediný obchůdek provozovatel zavřel, protože mu nevynášel. Díky samoobslužnému systému tak může úspora na zaměstnancích zajistit fungování prodejny i tam, kde by se jinak nevyplatilo.

Své o tom ví i ve Vískách na Blanensku, kde v srpnu slavnostně otevřeli právě takovou prodejnu. Ta sice nefunguje nonstop, i tak je ale skvělým kompromisem jak pro starší obyvatele, kteří nevlastní chytrý mobilní telefon a dopoledne tak nakoupí za asistence přítomné prodavačky, tak pro mladé, kteří si pohodlně zajdou nakoupit do "nestřeženého" obchodu i před devátou večer.

Jako s téměř každou novinkou, i samoobslužné prodejny si však našly kritiky, kteří je považují za zbytečné, či se dovolávají odpovědí na pichlavé otázky. Mezi ty nejčastější patří dotaz, zda se pouze nevytvořilo pohodlnější zázemí pro zloděje, či proč se úspory na zaměstnancích neprojevují na cenách nabízeného zboží.

Obě otázky jsou na místě, dá se proti nim ale poměrně snadno argumentovat. V době pokročilé umělé inteligence jsou systémy samoobslužných prodejen natolik chytré, že kamery v nich umí vyhodnotit, jestli se zákazník chová poctivě, nebo přišel nakoupit za pět prstů. Navíc je nutné pro vstup do takové provozovny nahrát své osobní údaje. Málokdo si tak troufne po předložení své občanky či údajů z bankovní identity krást.

Co se týče levnějšího zboží v obchodech bez prodavačky, je nutné dívat se na projekty dlouhodobě. Počáteční náklady na zabudování chytrých systémů jsou vyšší, než u klasických prodejen. Zlevňování by tak mohlo přicházet postupně až poté, co se provozovateli vynaložené náklady vrátí. Zpravidla jsou však ceny v samoobslužných obchodech srovnatelné jako v těch běžných, zákazník má přitom komfort buďto v možnosti nakoupit v kteroukoliv noční hodinu, nebo v tom, že může nakoupit základní potraviny ve své vesnici, kde by se jinak provoz obchodu vůbec nevyplatil.