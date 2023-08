Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Objevila se fotografie brněnské primátorky Markéty Vaňkové a jejího náměstka Roberta Kerndla. Před nimi kdosi naplocho drží mobil, na němž je „nařezán“ bílý prášek. Dál je tu i rulička vhodná ke šňupání.

Vaňková připustila, že před dvěma třemi lety potkala s Kerndlem mladé lidi, v jejichž společnosti mohl snímek vzniknout. Zároveň uvedla, že pokud tam vznikl, byl upraven – alespoň zesvětlen, neboť tu mládež potkali s Kerndlem za tmy.

Hned se objevily hlasy, že primátorka bere kokain a měla by rezignovat. Jenže ten snímek nastoluje hned několik otázek. Proč ho někdo zveřejnil až po třech letech? Vždyť Vaňková vede Brno od roku 2018. Kdyby šlo o nějakého politického nepřítele, mohl to udělat v roce 2022 těsně před volbami – a tím jí pořádně zavařit.

'Mobil s práškem snad ani ruka nedrží, spíše je jakoby položený na prstech toho, kdo drogu nabízí. Špičky Kerndlových prstů navíc jako by prosvítaly levou částí mobilu,' ptá se autor komentáře.Zdroj: Deník/Milan KrčmářA je ta fotka vůbec pravá? Mobil s práškem snad ani ruka nedrží, spíše je jakoby položený na prstech toho, kdo drogu nabízí. Tudíž je ten člověk dost neopatrný – riskuje, že se mu kokain za tisíce vysype na zem. Špičky Kerndlových prstů navíc jako by prosvítaly levou částí mobilu. Může to být způsobené odrazem světla, ale vypadá to zkrátka divně.

Ten kdo snímek zveřejnil, se nyní možná dobře baví. Vaňková má jistě své chyby, faktem ale je, že v Brně vytvořila velmi fungující koalici, o níž si třeba Praha či Ostrava mohou nechat zdát. Dotyčný tak svým vtípkem může Vaňkové zničit nejen kariéru a její život, ale i poškodit Brno jako takové.