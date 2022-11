V severní části se navíc návštěvníkům otevře kavárna a veřejné toalety a lidé v parku najdou i řadu herních prvků. Mezi Brňany se však už ozývají kritické hlasy, že z klidové zóny se stínem a stromy, kam by se dalo jít relaxovat, zahloubat nebo jen tak číst na lavičce knihu, se zanedlouho stane špinavé místo s lidskými exkrementy, lidmi bez domova a do roka bude kvůli vandalům vracející se nad ránem z nočního tahu polovina laviček mimo provoz.

VIDEO: Moravské náměstí v Brně před dokončením. Podívejte, jak bude park vypadat

Ať už s názorem souhlasíme, nebo se nám zdá přehnaně skeptický, neměli bychom na zvelebování městských parků rezignovat. A je dobře, že město tak nečiní. Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o svůj veřejný prostor. A to platí i pro každého z nás. Není umění chovat se hezky k tomu, co je naše, ale k tomu, co sdílíme s ostatními a snažíme se pro ostatní i zachovat.