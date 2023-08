Krajský redaktor Deníku Rovnost Michal Hrabal. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Složité podmínky mají chodci na některých místech v centru Brna. Jenom úzký chodník je často k dispozici pro pěší například v ulici Milady Horákové. I v místech, kde mají mít více určeného prostoru, jim ho navíc ubírají řidiči aut. Ti parkují i v prostorech, kde parkovací stání vyznačená nejsou, a chodci proti sobě pak mají problémy, aby si na chodníku vůbec vyhnuli.

Těžko mohou pěší konkurovat několikatunovým autům. V horším případě mohou doufat v ohleduplnost řidičů čtyřkolových strojů. Ti však mnohdy v touze zaparkovat marně hledají volné parkovací místo. To je obzvlášť v centru Brna složitý rébus, a tak upíchnou své auto na první volnou plochu, kterou uvidí. Ideálně, když není v blízkosti zákazová značka. V lepším případě chodcům mohou vyjít vstříc úředníci z magistrátu. Jako nyní v případě ulice Milady Horákové, kdy řidičům po jejich zásahu brání ve vjezdu na chodník, kde dosud někteří nelegálně nechávali svá auta, nově osazené sloupky.

VIDEO: Pěšky přes Tomkovo náměstí v Brně? Podívejte, jaké chodce čekají nástrahy

Ne všude dojde na zásah úředníků. Určitě by bylo fajn, pokud by auta parkovala pouze v místech, která jsou na to určená. Případně aby řidiči, kteří tato pravidla porušují, byli za své jednání potrestaní. I tak jsou na tom ale chodci v centru Brna například oproti některých obcím na jižní Moravě ještě vcelku dobře. Řidiči v Brně zastaví ve vjezdu pouze na malou chvíli, než otevřou vrata, aby mohli vjet s autem do dvora. Zatímco v některých obcích zaparkují šoféři ve vjezdu natrvalo a chodci pak musí absolvovat po chodníku doslova slalom, při němž jdou nějakou dobu po chodníku a po chvíli kličkou vyhýbají stojícímu autu.