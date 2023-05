Krajský redaktor Deníku Rovnost Michal Hrabal. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Snížení nejvyšší povolené rychlosti v širším centru Brna na třicet kilometrů v hodině a zklidnění dopravy ve městě. Právě kvůli těmto ideálům omezovali minulý týden v úterý aktivisté dopravu v odpolední špičce na jedné z hlavních tepen v centru Brna: na Kolišti. Sešlo se jich několik desítek a slíbili opakování. Za své jednání schytali od nervózních řidičů troubení a nadávky.

Podle aktivistů je nyní Brno pouze město pro auta, nikoliv pro lidi. Na jednom z jejich transparentů byly vidět piktogramy upozorňující také na chodce a cyklisty. Ano, například v Paříži už maximální třicítka na většině silnic pár let funguje. V nižší rychlosti se snižuje vážnost následků srážky auta s chodcem. Ale také není pravda, že by v Brně byli chodci upozadění. Na frekventovaných silnicích je řada přechodů, navíc se semafory, a tak mohou přecházet silnici bezpečně bez ohrožení autem. (Samozřejmě až na blázny, kteří projíždějí na červenou, ale to je oboustranné, protože i chodci někdy neodlišují zelenou od červené barvy.)

Jisté je, že by se případné zavedení plošné třicítky nelíbilo minimálně řadě řidičů aut. Stížnosti by však mohly přistát i od cestujících v městské hromadné dopravě. Jejich pravidelné trasy, které často absolvují každý den do zaměstnání, za sportem či jinam, by pak totiž logicky trvaly déle a nabouralo by jim to dlouhodobý harmonogram.

Dalším faktem je, že si aktivisté pro svůj protest nevybrali zrovna nejlepší ulici. Každý, kdo projíždí po Kolišti především ve všední dny v dopravních špičkách, ví, že se musí připravit na popojíždění v kolonách. A to je pak jedno, jaká tam platí maximální rychlost. Stejně řidič více ani třicítkou nejede.