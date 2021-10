Na jednu stranu mohou mít cestující ukrytí pod přístřeškem dvojnásobnou jistotu, že se k nim kapky deště nedostanou, ovšem na tu druhou ani při špatném počasí nebude příliš využívaný. Cestující městskou hromadnou dopravou se totiž nebudou mít důvod tam schovat. Maximálně si starší lidé sednou na tamní sedačky při delším čekání na příjezd šaliny. Proto se nabízí logické řešení přesunu.

Zástupci brněnského dopravního podniku už oznámili, že zhotovitel přístřešek umístil nesmyslně a řeší s ním jeho přesun s ohledem na využití jeho funkcí. Ale je škoda se tohoto unikátu úplně zbavovat. V Brně se nachází i další netypické přístřešky, jako jsou například ty zády k ostrůvku otočené na zastávce Grohova nebo chobotnice, která je zmenšeninou původního návrhu Národní knihovny od Jana Kaplického, na zastávce Loosova. A vzhledem k tomu by se z těchto unikátů dalo vytvořit výborné turistické lákadlo pro turisty. Obzvlášť po koronavirové pauze by se podobná nová atrakce hodila. Ruku na srdce, kdo to má.