Už to zachraňuje životy, říká o využití genetických nůžek brněnská vědkyně

Takový případ není podle Ressnerové ojedinělý. Mnoho dalších institucí není schopno financovat post-doktorandy, což vede ke ztrátě klíčových talentů a zastavení slibných výzkumných projektů.

Jednoduchá není situaci ani pro studenty doktorských programů. Město pro ty nejlepší ze čtyř partnerských brněnských univerzit sice pořádá soutěž, ve které pětadvacet nejlepších talentů odmění tříletým stipendiem v celkové výši 330 000 korun, ostatní mladí vědci ale musí vyžít s několika málo tisíci korun měsíčně. A to za práci na plný úvazek.

Vyšší finanční podpora je přitom motivující. Podle informací z výše popsaného projektu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích přibližně sedmdesát procent z podpořených doktorandů.

Na pozadí mnohých výzev pak září na jihu Moravy příběhy úspěchů. Výzkumníci z CEITEC Masarykovy univerzity například nedávno přivítali renomovaného vědce, který podepsal dohodu o spolupráci s prestižní Společností Maxe Plancka. Výzkum z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity ukázal, že využití hmyzího prášku v potravinářském průmyslu může přinést inovativní zlepšení výživové hodnoty potravin.

Příjem bílkovin v těhotenství ovlivňuje podobu dítěte, zjistili brněnští vědci

Orsolya Kovács z Masarykovy univerzity je objevitelkou jedné z obřích černých děr. Brněnští vědci ve spolupráci se švédskými biology zjistili, že na podobu obličeje dítěte může mít vliv množství bílkovin, které matka v těhotenství spořádá.

Přesto od některých vědců slýcháme, že věda se musí dělat především z lásky, a ne pro peníze. Podle nedávného reportu Českého statistického úřadu se investice do výzkumu a vývoje na státní úrovni snížily na nejnižší úroveň za posledních dvanáct let. Je škoda, že stát českou vědu více nepodporuje, protože zde máme skvělé mozky a brněnská vědecká obec to jen a jen dokazuje. Investice do vědy není jen investicí do budoucnosti, ale také do prosperity a prestiže celé země.