Flanel do každé rodiny, Flanel jako Chanel, Flanel pro trampy i manažery. Tak nějak by mohla znít hesla provázející současnou malou revoluci v nošení oblíbené kostkované košile. Je úsměvné a zábavné pozorovat jak se z polozapomenutého oděvu, odstrčeného na domácí použití znovu stává módní trend. Je zábavné sledovat, jak lidé dokážou s nadšením najít v nenápadném prvku, který vlastně nemá hrát žádnou roli v prezidentské kampani, naprosto nezaměnitelnou značku.

Ještě nedávno by zájem o své košile zřejmě nepředpokládal ani onen kandidát na prezidenta Petr Pavel, který za současnou renesanci kostkovaného pohodlí vlastně může. K dokonalosti piluje partnerské modely i jeho žena Eva. Do znovu objevených teplých košilí se oblékají hromadně účastníci volebních kampaní a akcí. „Objednala jsem celé rodině. Když jsi Pavel nahoď flanel,“ zní na sociálních sítích i z domácností.

Ať už generál s flanelovými košilemi ve volbě uspěje nebo ne, tahle značka už s ním myslím zůstane napořád. Někdy prostě nemusíte těžkopádně hledat, jak se odlišit. Stačí to jednoduše mít a ono si vás to najde. Flanel totiž zná a má rád každý. Výjimkou nebyly ani členové slavných kapel jako třeba Nirvana a Pearl Jam. O trendu barev flanelových košil na následující měsíce rozhodnou volby. Na to, zda potemní nebo se rozsvítí do pestrosti si musíme ještě chvíli počkat.