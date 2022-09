Záchranná služba je po ošetření transportovala do nemocnic. „Jednoho muže jsme převezli k vyloučení dalších zranění do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Druhého těžce zraněného muže jsme zafixovali a napojili na dýchací přístroje. Poté jsme jej převezli do brněnského Traumacentra,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Havárie osobního auta, blokovala D1 u Rohlenky. Na místo letěl vrtulník

Příčinou nehody byla nepřiměřená rychlost. Škoda je odhadovaná na půl milionu korun.