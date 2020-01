Záchranářům zajistili práci převážně lidé, kteří požili nadměrné množství alkoholu, ošetřili ale i zranění způsobené pyrotechnikou. „Pacient částečně přišel o horní končetinu,“ přiblížila případ, který se stal ve středu v Brně krátce po půlnoci, mluvčí záchranářů Barbora Truksová Zuchová.

Policisté od úterního večera do středeční sedmé hodiny ráno zaznamenali v celém Jihomoravském kraji 214 oznámení. „Ve čtyři hodiny ráno kolegové v Brně spěchali do jednoho z domů v centru k údajnému pobodání. Na místě zjistili, že se do hrudníku pravděpodobně bodl dvaadvacetiletý cizinec, který se pohádal s partnerkou. Zranění však nebyla vážná a po dechové zkoušce mu přístroj naměřil více než jedno promile,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.

Hasiči přes noc zasahovali v Brně a na Brněnsku u zhruba deseti drobných požárů popelnic, košů nebo kontejnerů.



Brněnští strážníci se v noci zabývali především vandalismem. Nejméně za posledních pět let podle jejich mluvčího Jakuba Ghanema nepřinesl přelom roku tolik potíží. Oznámení o silně opilých lidech prověřovaly hlídky asi padesátkrát.



Některé případy končily příjezdem sanitky záchytné služby, jiné použitím donucovacích prostředků. „V Tuřanech strážníci v jednu hodinu ráno dopadli jednadvacetiletého muže podezřelého z rozbití přístřešku u autobusové zastávky. Mladík odmítal spolupracovat a navzdory opakovaným zákonným výzvám se pokoušel odejít. Čtyři hlídky městské policie se tou dobou ve Starém Lískovci zapojily do pátrání po osobách, které údajně pyrotechnikou vysklily novinový stánek a odnesly si z něj několik věcí. Strážníkům se podařilo získat popis podezřelých a vyhledat dva muže, kteří by případně mohli přispět k objasnění činu. Vše následně předali státním policistům,“ okomentoval případy Ghanem.

Tím však náročná noc nekončila. O půl druhé ráno autohlídka městské policie zastavila mazdu projíždějící Kolištěm se zhasnutými světly. Po následném vyžádání dokladů strážníci zjistili, že řidiči auta je teprve sedmnáct let, řidičský průkaz nevlastní a auto má propadlou technickou kontrolu.



Devatenáctiletý řidič zastaveného auta v Líšni zase nadýchal přes 2,4 promile.