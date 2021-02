Květen 2011 - křižovatka Provazníkovy a Lesnické ulice:

Trolejbus měl zpoždění, vjel šalině do cesty na červenou

Jeden cestující mrtvý a dalších čtrnáct zraněných. Takovou bilanci si v květnu 2011 vyžádala vážná srážka tramvaje a trolejbusu na křižovatce Provazníkovy a Lesnické ulice v Černých Polích.

Po Drobného ulici přijížděl ke křížení trolejbus linky 37 směřující do vozovny v Husovicích. Ze třídy Generála Píky jela tramvaj linky 9. Do trolejbusu zezadu narazila a vykolejila. „Ten rotoval a otočil se kolem semaforu. Rozbitým zadním oknem z něj vylétl muž a dopadl na projíždějící auto. Svým zraněním na místě podlehl,“ konstatovala mluvčí dopravního podniku Linda Škrancová.

Spěch se nevyplatil…takto to skončilo:

Těžká zranění utrpěli tři lidé. „Dalších šest cestujících se zranilo středně těžce a pět lehce,“ sdělil mluvčí jihomoravských záchranářů Radek Turin. Se zraněními vyvázli hlavně cestující z trolejbusu, z jehož zadní části museli hasiči vysvobodit jednu zaklíněnou ženu. Cestující z tramvaje měli lehká zranění.

Podle následného vyšetřování vjel řidič trolejbusu do křižovatky na červenou. To, že do ní vjel na červenou, potvrdily i výpovědi svědků. V té době měl devítiminutové zpoždění. Městský soud v Brně ho v roce 2012 poslal na čtyřicet měsíců za mříže. Uznal ho vinným z obecného ohrožení.

Škoda na obou vozech se vyšplhala podle prvotního vyčíslení asi na půl milionu korun. „Mohlo to být víc, ale trolejbus byl hodně starý. Proto už měl nižší hodnotu,“ prohlásila Škrancová.