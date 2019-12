/VIDEO/ Nemusel jsem se stoprocentně věnovat řízení, přiznal při prvním výslechu řidič osobního auta po pondělním střetu s tramvajemi na Konečného náměstí v Brně. „Příčinu nehody nadále vyšetřujeme," řekl Brněnskému deníku Rovnost policejní mluvčí Petr Vala. Při nehodě zůstal vůz slisovaný mezi dvěma tramvajemi.

Záběry včetně pohledů z kabin řidičů šalin na hrozivou pondělní nehodu. | Video: MP Brno

Nehodu zachytily pouliční městské kamery, záznam zveřejnili v úterý ráno brněnští strážníci. Je na něm vidět, jak se řidič pokoušel projet mezi tramvajemi, které křižovatkou jely v obou směrech. Do osobního auta nejprve narazila tramvaj jedoucí do centra města. Poté do něj vrazila tramvaj jedoucí z protisměru a auto mezi nimi zůstalo zaklíněné.