Policie musela kvůli havárii silnici uzavřít. "Řidiči bohužel musejí hledat objízdné trasy. Z vozidla také unikly provozní kapaliny, které bude třeba uklidit," uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník. Silnice byla po půl páté odpoledne opět průjezdná.

Na místě zasahovali také hasiči. Při jejich příjezdu bylo auto na střeše a kouřilo se z motoru. "Byli tam dva zranění, které jsme však naštěstí nemuseli vyprošťovat. Auto jsme otočili na kola a odklidili," upřesnil krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

Záchranná služba na místě ošetřila dva lehce zraněné, z toho jedno dítě. "To jsme odvezli na kontrolu do Dětské nemocnice v Černých Polích a dospělého pak na kontrolu do Vojenské nemocnice," dodala mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová.

Nejedná se o jedinou dopravní komplikaci. Před čtvrtou hodinou odpoledne uzavřela dálnici D52 nehoda auta na 14. kilometru ve směru na Brno. O půl hodinu později a dva kilometry dřív bourala ještě další tři auta. Při havárii se zranily dvě osoby.

Problémy byly ve středu i na dálnici D2, kde ve tři čtvrtě na tři hořící přívěs kamionu se šrotem na 36. kilometru uzavřel směr na Brno.