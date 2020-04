Operační středisko přijalo informaci o pádu muže ze skály před šestou hodinou večer. Na místo vyrazili hasiči ze stanice u přehrady, lezci ze stanice v Lidické ulici a letečtí záchranáři s vrtulníkem.

„Vzhledem k tomu, že nebyla zcela jasná poloha zraněného muže, klíčovou roli sehrála koordinace zásahu operačním střediskem a průzkum motorovým člunem hasičů z přehrady. Zraněného nalezli přibližně za dvacet minut od oznámení nehody nedaleko lávky pod hradem Veveří," přiblížil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Muže hasiči naložili do člunu a na domluveném místě ho v půl sedmé předali do péče záchranářů. „Podle mých informací měl jet na kole, spadnout ze srázu do vody a sám vylézt na břeh. Vše nasvědčovalo tomu, že byl pouze pohmožděný. K další péči jsme pacienta převezli na chirurgii bohunické nemocnice s předpokladem, že by nemělo jít o vážnější zranění," sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.