„Řidič otřesené ženě sice pomohl, ale zhruba po patnácti minutách z místa odjel, aniž na sebe zanechal kontakt. Cyklistka byla nakonec převezena do nemocnice s lehkým zraněním,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Náraz cyklistky do dveří oktávie v Brně. | Video: Policie ČR

/VIDEO/ Tvrdou stopku dostala na konci srpna jedna z brněnských cyklistek. Zatímco jela ulicí Hlinky, doposud neznámý řidič otevřel dveře své zaparkované Škody Octavia. Cyklistka do dveří prudce narazila.

