Zraněný muž na dně studny byl při vědomí a komunikoval. Spustil se k němu nejdřív hasič s dýchacím přístrojem a zdravotnickým vybavením. „Následně jej doplnil jeden z hasičů-lezců a společně poskytli zraněnému první pomoc a připravili jej na vyproštění. To se povedlo přibližně po dvaceti minutách od příjezdu první jednotky," uvedl mluvčí.

Po vytažení ven ze studny si muže převzali záchranáři. Při pádu si zranil končetinu, poranění zdravotníci označili za středně těžká. „Vzhledem k těžkému mechanismu úrazu je až s podivem, že zranění nebylo vážnější," podotkla mluvčí záchranářů Barbora Truksová Zuchová.

Poté, co jej vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice Brno, převzali si jej do péče lékaři na tamním urgentním příjmu.