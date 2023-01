Důchodce z Bohunic se nemohl zvednout, strážníci se museli vlámat do bytu

/VIDEO/ Příbuzný neotvírá, na zvonění nereaguje. Dveře jsou zavřené zevnitř a nemůžu se dostat do bytu. Je mu šestasedmdesát let a ráno si stěžoval, že se před několika dny po pádu udeřil do hlavy. Prosím, přijeďte! Po telefonátu na tísňovou linku 156 vyrazili brněnští strážníci v sobotu odpoledne do jednoho z panelových domů v Bohunicích.

Brněnští strážníci zachránili nemohoucího důchodce. | Video: MP Brno