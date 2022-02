I když se žena prudce udeřila do obličeje, žádná viditelná zranění neměla. Upadla však do bezvědomí, proto strážníci ihned přivolali záchranou službu. „Starší žena se po chvíli naštěstí probrala, a že spadla, si vybavovala jen matně. Hlídka ji proto opatrně přesunula ze silnice na nástupiště a do příjezdu sanitky kontrolovala její základní životní funkce," popsala Skřivánková.