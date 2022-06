Mladší žena pak změnila názor a tvrdila, že u sebe nemá doklady. „Hlídce potom při ověřování identity nadiktovala údaje osoby, která se jí vzhledově ani vzdáleně nepodobala,“ upozornil mluvčí.

Rodiče hledají dceru. Její telefon byl naposledy dostupný mezi Komínem a Bystrcí

K tomu si ještě dívka nedokázala vzpomenout ani na adresu, kde bydlí. „Spolehlivého potvrzení totožnosti se strážníci nedobrali, a tak ji předvedli na policejní služebnu,“ pokračoval Ghanem s tím, že tam už se přiznala.

A to i k tomu, že má v Olomouckém kraji opatrovnici, od níž utekla za známými do Brna. „Po zadání správných osobních údajů vyšlo najevo, že je jí teprve patnáct let a skutečně je po ní už déle než půl roku vyhlášené pátrání. Celý případ tedy strážníci postoupili policistům,“ dodal mluvčí brněnské městské policie.