Několik zraněných museli z aut vyprostit hasiči a situaci navíc komplikovala prudká změna počasí, kdy slunce vystřídala průtrž mračen. „Zdravotníci ošetřili dvě dospělé osoby, muže a ženu se středně těžkými poraněními. Pacientku transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Brno a muže odvezla sanitka do Úrazové nemocnice,“ doplnila mluvčí.

VIDEO: Jihomoravští hasiči jsou mistři republiky ve vyprošťování, podívejte se

Pomoc potřebovaly také děti. „V péči jsme měli jednak dítě, které jsme s podezřením na těžké zranění převezli do Dětské nemocnice v Brně. Do stejného zdravotnického zařízení jsme směřovali nezletilou dívku, k vyloučení vážnějších zranění. Ke kontrolnímu vyšetření naše velkokapacitní sanitka transportovala do Dětské nemocnice dalších šest dětí,“ dodala Bothová.