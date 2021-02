Zraněné ženě poskytli první pomoc, aby ji následně posadili do služebního auta a přivolali zdravotníky. „Ti pak jednadevadesátiletou ženu ošetřili a převezli sanitkou do Úrazové nemocnice,“ dodala Skřivánková.

Zranění jí bránilo v přivolání pomoci

Uvězněná ve vlastím bytě skončila kvůli zraněním důchodkyně v domě v brněnských Štýřicích. „Podle nájemníků se v jejím bytě údajně celou noc svítilo a zevnitř se ozývaly pouze slabé zvuky. Ani po opakovaném klepání na dveře neotevřela, a tak požádali strážníky o pomoc, ale ani jim pětaosmdesátiletá žena nepřišla otevřít,“ informovala v neděli o situaci z pátečního odpoledne mluvčí městských policistů Markéta Skřivánková.

Jeden ze strážníků proto lezl na balkón v nižším patře, aby přes okno uviděl na zemi ležící ženu, která se třásla. „V obavě o její život a zdraví proto hlídka zamčené dveře otevřela silou. Důchodkyně byla při vědomí, na rukou a nohou měla krvácející oděrky a odpovídala zmateně,“ doplnila Skřivánková.

Nedokázala vysvětlit, jak dlouho vlastně na zemi leží, ani co se jí stalo. Strážníci jí poskytli první pomoc a dohlíželi na ni do příjezdu zdravotníků. Ti ji následně převezli do nemocnice.