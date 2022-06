K dokladům se nejdříve přihlásili dva cizinci, kteří se představili jako mužovi kamarádi. Do akce tak vyrazili právě potápěči, kteří dno nádrže prohledávali dlouho do noci. „Po půlnoci se jim utonulého podařilo nalézt a vytáhnout z vody na břeh. Tato událost není v uplynulém týdnu ojedinělá, k tonoucím lidem vyjížděli policisté v kraji několikrát. Současné vysoké teploty lákají k osvěžení ve vodě, to však sebou přináší i rizika. To platí zejména při požití alkoholu,“ upozornil v pondělí policejní mluvčí David Chaloupka.