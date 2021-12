Čuník pobíhající po poli zaujal procházející se ženu.Kromě místní hlídky přijel na místo i odchytář městské policie, protože podezření na pohyb čuníka měli strážníci už o den dřív. Domestikovaný vepř se pásl na poli i v remízku. „Pašík byl poměrně klidný, ale dobrovolně vlézt do klece neměl v úmyslu. Svůj postoj začal měnit až výměnou za několik sladkých piškotů. Skupina ho potom opatrně lapila do sítě a šikovně vmanévrovala do přepravky," přiblížil ve středu mluvčí městské policie Jakub Ghanem.