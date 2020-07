Motorkář se zranil při středeční ranní nehodě na silnici I/53 u Branišovic na Brněnsku. „Podle předběžných informací osobní auto předjíždělo traktor a motorkář narazil zezadu do osobního auta,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Pro zraněného motorkáře na místo po osmé hodině letěl záchranářský vrtulník. „Mladému muži jsme poskytli kyslíkovou terapii, zafixovali ho do vakuové matrace. Utrpěl středně těžká poranění. Pacienta jsme přepravili do traumacentra do bohunické nemocnice," sdělila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.