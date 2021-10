"Muž se nám svěřil, že se mu třiačtyřicetiletá příbuzná už více jak hodinu neozývá. Když s ní údajně telefonoval naposledy, byla podle jeho slov velmi rozrušená až hysterická. Navíc nevyloučil, že by mohla mít sebevražedné sklony, protože teď prochází složitým životním obdobím," informovala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Žena nezvedla telefon ani městským policistům a tak okamžitě vyrazili do Nového Lískovce. Tam ji po chvíli našli. Působila zmateně a dezorientovaně, proto ji strážníci předali do péče zdravotníkům. Ti ji po vyšetření převezli do nemocnice.