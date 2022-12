K dopravní nehodě došlo v sobotu na D1 na 168. kilometru na trase mezi Říkovicemi a Prahou. Před třetí hodinou odpoledne se tam srazila dvě osobní auta.

Vrtulník Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Ilustrační foto. | Foto: Petr Pilát

Nehoda si vyžádala dvě zranění. Šlo o dva muže. Oba byli převezeni do brněnských fakultních nemocnic. „Evidujeme dva pacienty. Jeden byl se středně těžkými až těžkými zraněními leteckou záchrannou službou transportován na urgentní příjem do nemocnice u svaté Anny, druhý s lehkými zraněními na traumatologii do nemocnice v Bohunicích,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Barbora Truksová Zuchová. Oba pacienti jsou při vědomí a bez nutné podpory přístrojů. Úsek byl uzavřený přibližně hodinu. Před čtvrtou hodinou odpoledne tak byla silnice opět průjezdná.