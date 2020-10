Incident se stal sedmého října v podvečer. „Napadnul mě cizí kavkazský pastevecký pes bez náhubku a bez vodítka. Syn přivolal záchranku z Ivančic. Velmi děkuji za rychlou profesionální zdravotní pomoc, ošetření a empatickou péči, kterou mi posádka sanitky věnovala," napsala žena jihomoravským záchranářům.

Po útoku psa měla poraněný hrudník a ruku. Záchranáře její poděkování potěšilo. „Moc děkujeme za slova chvály, potěšilo nás to. Paní Haně přejeme co nejčasnější návrat do běžného života a hodně zdraví. A pokud to půjde, ať se s touto děsivou příhodou srovná bez následků,“ vzkázala ivančická posádka na webu záchranky.