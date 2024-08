Projektový manažer Společnost RENARDS pomáhá se získáváním dotací již téměř 20 let. Pokrýváme kompletní spektrum dotačních oblastí pro firmy i veřejný sektor, a v každé z nich se můžeme pochlubit prestižními referencemi. Našim klientům nabízíme špičkové dotační poradenství s lidským přístupem. Aktuálně rozšiřujeme naše oddělení Digitalizace a energetiky a hledáme tak nového člena týmu na pozici Projektový manažer. Zde se zabýváme se projekty se zaměřením na posun v digitalizaci, automatizaci a robotizaci malých a středních českých firem a investičními projekty do oblasti obnovitelných zdrojů či energetických úspor. Rád(a) čelíte výzvám? Chcete si řídit projekty od A do Z? Hledáte rozmanitou náplň práce? Pokud jste 3x odpověděl(a) "ano", určitě nám napište! Co bude výsledkem vaší práce? Kvalitně zpracovaný, podaný a úspěšně zrealizovaný projekt. Spokojení klienti, se kterými budete budovat dlouhodobé a úzké vazby. Bez čeho se u nás neobejdete? Dobré výsledky z předchozích aktivit (práce, brigáda, praxe). Ochoty učit se novým věcem a touhy se neustále zlepšovat. Zbytek vás rádi naučíme! Co vám za tvoji práci můžeme nabídnout? Spolupráci v pevném a sehraném kolektivu, kde táhneme za jeden provaz a umíme se podržet, zejména když čelíme náročnému úkolu. V případě vašich dobrých výsledků máte možnost pro individuální osobní rozvoj a zvyšování kvalifikace. Možnost flexibilní pracovní doby a po zaučení částečný home office. 30 000 Kč

Detail nabízené práce