/FOTO/ Zdržení nabraly ve čtvrtek dopoledne autobusy hromadné dopravy v Brně. Příčinou byla nehoda jednoho z nich, kdy do něj narazil náklaďák. Střet se stal u zastávky Masná.

Ve čtvrtek ráno narazil v Brně náklaďák do autobusu. Kvůli nehodě nabralo zdržení několik spojů. | Foto: Anežka Kováčiková

Podle dopravního podniku se zdržení týkalo linek 8, 9, 10, 31, 33 a 67. Protáhlo se až na dvacet minut. Následky nehody řeší policisté.

Jejich mluvčí Petr Vala Deníku řekl, že řidič nákladního auta do autobusu vrazil poté, co mu nedal přednost při odbočování z Křenové do Masné ulice.

Narkomanka v Brně bodla muže kvůli cigaretám. V minulosti už přišla o dceru

„Dechové zkoušky na alkohol byly negativní. Při nehodě se nikdo nezranil,“ poznamenal mluvčí policistů Vala.

Srážky si při cestě do školy všimla například studentka Anežka Kováčiková. „Přímo na kolejích stál rozbitý kamion. A o kousek dál byl autobus s vysklenými okny. Střepy ležely všude kolem. Za kamionem stála tramvaj, ze které akorát vystupovali lidé, protože nemohla projet dál,“ popsala s tím, že viděla, jak k místu přijíždí policie.

Zdroj: MP Brno