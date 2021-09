Hasiči zraněnému muži poskytli první pomoc. Poté ho předali do rukou záchranářů. „Pacienta se středně těžkými zraněními jsme převezli k další péči do brněnské Úrazové nemocnice,“ informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.