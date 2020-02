Policie podle mluvčího Bohumila Maláška získala k nehodě další informace a především videozáznam z kamery autobusu, který několik desítek sekund před nehodou zastavoval na zastávce. "Vystupoval tam muž, který by mohl policistům poskytnout důležité svědectví. Pokud muže na záznamu poznáte, zavolejte na linku 158," požádal policejní mluvčí.

Na policejní lince se podle něj může přihlásit i zmíněný svědek. "Muž s batohem na zádech, kterého zachytila palubní kamera, by mohl mít velmi důležité informace stejně jako další lidé, kteří se na místě v době nehody pohybovali," dodal Malášek.

Zraněním chodců skončilo ten den více dopravních nehod. Záchranářský vrtulník zasahoval při srážce chodce v Letovicích. Tam byl rovněž poblíž autobusové zastávky sražen osmasedmdesátiletý muž, utrpěl velmi vážná poranění. Do nemocnice musel být převezen po srážce s osobním automobilem v Jihlavské ulici i čtyřiačtyřicetiletý chodec.

Policisté v této souvislosti opětovně doporučují chodcům používání oděvů a součástek z reflexních materiálů, a to i v případech, kdy to zákon nenařizuje. "Zároveň znovu žádáme všechny řidiče, aby se plně věnovali řízení, dodržovali všechna zákonná pravidla a snažili se předvídat potenciálně nebezpečné situace. Zvláštní pozornost by měli věnovat pěším účastníkům silničního provozu, aby co nejvíce eliminovali riziko nehody," doplnil mluvčí.