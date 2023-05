Tragický závěr má dopravní nehoda osobního auta u Zbraslavi na Brněnsku. Po nárazu do stromu tam zemřel řidič. Havárie se stala v pátek kolem páté hodiny odpolední.

Smrtelná nehoda u Zbraslavi, řidič narazil do stromu. Snaha záchranky byla marná. | Foto: hasiči

Podle mluvčího hasičů Jana Dvořáka byly všechny pokusy o resuscitaci marné. „Snaha byla dlouhá, ale neúspěšná. Muž v autě cestoval sám,“ sdělil Deníku mluvčí Dvořák. Proč jízda skončila nárazem, momentálně zjišťují policisté. Silnice byla průjezdná kyvadlově.

Boj o život se ve stejný den odehrával také v Brně. V Královopolské ulici auto vjelo do sloupu a začalo hořet. Záchranka na místě oživovala jednoho ze dvou zraněných mužů.

Boj o život v Brně. Po nárazu do sloupu začalo auto hořet, dva zranění

„Okamžitě jsme začali hasit a spolupracovat při poskytování první pomoci do příjezdu záchranné služby. Ta pak oba zraněné převzala do péče a odvezla do nemocnice. Požár jsme měli pod kontrolou do deseti minut od vyhlášení poplachu. Za dalších dvacet minut jsme ho zcela zlikvidovali,“ dodal mluvčí Dvořák.