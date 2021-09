Zavalený člověk utrpěl těžká poranění. „Na řízené plicní ventilaci jsme ho přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do bohunické nemocnice," sdělila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.