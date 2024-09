Libor Láník aktualizováno dnes 10:09

Uzavřená dálnice D1 zkomplikovala příjezd do Brna. Na 169. kilometru v nočních hodinách havaroval řidič kamionu. Ten podle policejního mluvčího Pavla Švába zřejmě usnul a narazil do svodidel. Dálnice byla zcela neprůjezdná, uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle posledních informací se kolony rozjíždí a komunikace by měla být plně obnovená.