„Strážníkům do telefonu popsal, že muž pomalu kráčí do stále větší hloubky. Operační středisko městské policie tedy ihned vyslalo jeho směrem nejbližší hlídku. Strážníci našli zcela promáčeného muže na protějším břehu,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Prochladlého muže zabalili do izotermické fólie a přivolali záchranáře. „Muž s hlídkou nekomunikoval, a tak se strážníkům nepodařilo zjistit, proč se vydal vstříc vodnímu toku. Vše nasvědčovalo tomu, že by mohl být pod vlivem drog. Přivolaní zdravotníci muže ošetřili a následně převezli sanitkou do nemocnice,“ dodal Skřivánková.