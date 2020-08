/VIDEO/ Jízdu s instruktorem dlouho nevymaže z paměti žák brněnské autoškoly. V křižovatce do něho v úterý dopoledne narazila silně opilá řidička, která nezvládla průjezd zatáčkou. Při nehodě v brněnských Černých Polích se nikdo nezranil.

Opilá řidička narazila do motorky autoškoly. | Foto: PČR

„Sedmadvacetiletá žena při odbočování z třídy Generála Píky do Křižíkovy ulice nezvládla dotočit volant, vjela do protisměru a narazila do motocyklu autoškoly, který stál na křižovatce, kde dával přednost,“ popsal ve středu policejní mluvčí David Chaloupka.