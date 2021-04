„Policisté při společné akci s hasiči a strážníky městské policie postupně propátrali úsek od splavu v Komíně až Anthropos," sdělil ve středu po poledni policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Do pátrání v korytu Svratky se zapojilo šestnáct profesionálních a dobrovolných hasičů. Na pátrání se podílely i další dvě desítky jejich kolegů ze školního a výcvikového zařízení.

Za městskou policii se ve středu zapojily dva útvary. „Strážníci z poříční jednotky v takzvaných suchých oblecích procházejí přímo korytem řeky její vyčleněné úseky a prohledávají je doslova krok po kroku. Souběžně je na obou březích po směru toku doprovázejí strážníci z pořádkové jednotky městské policie, kteří se zaměřují na porost podél řeky. Ve vodě jsou strážníci přibližně od tři čtvrtě na deset, v pátrání stále pokračují," popsal ve středu po poledni mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Snižování hladiny započalo od rána a má trvat do jedné odpoledne, přičemž nejvhodnější doba pro pomoc s hledáním je mezi půl desátou a třetí hodinou odpolední. Smysl má dle otce pohřešovaného hledat v úseku koryta řeky Svratky od Jundrovského mostu v ulici Veslařská až po Židlochovice, včetně ramene řeky Svratky u Modřic.

Policisté, hasiči i veřejnost chlapce hledají od čtvrtka. Iniciativa Lifestyle Brno na sociálních sítích zveřejnila mapu míst, které ještě nebyly prohledány. Do pátrání se zapojují desítky Brňanů, další nabízí pomoc v podobě zápůjčky dronů. Na Facebooku vznikla i skupina, která při pátrání sdružuje a organizuje veřejnost. Jmenuje se Hledání Toma Pospíšila.

Po celý čtvrtek bylo pátrání masivní a pokračovalo i dny následující. „Brněnští policisté a kriminalisté nadále pátrají po ve středu večer zmizelém patnáctiletém chlapci. V terénu, především v oblasti Jundrova a Komína, operuje několik hlídek, další policisté zjišťují informace, které následně prověřují. Policisté v sobotu rovněž opětovně propátrávali za pomoci techniky především řeku Svratku a její břehy. V akci byl i dron. Chlapce se bohužel nepodařilo najít," informoval Malášek v sobotu večer.

Propátrat Brno rojnicí je práce na několik dnů

Jak uvedl již předchozího dne, policisté pátrají podle toho, jak získají poznatky. „Pokud bychom pátrání zúžili jen na Brno, je město tak veliké, že propátrat ho třeba rojnicí je práce na několik dnů," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek ve čtvrtek odpoledne.

Na policisty se rodiče patnáctiletého chlapce obrátili krátce ve středu před půlnocí s tím, že se nevrátil domů. „Po mladíkovi obratem začaly pátrat hlídky především v terénu. Ještě v noci propátrával oblasti chlapcova možného výskytu policejní vrtulník s termovizí,“sdělil Malášek.

Pohřešovaný Tomáš Pospíšil je asi 170 cm vysoký hubené postavy, má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. Na sobě má černé tepláky, na nohou černobílé tenisky Niké a mikinu.Zdroj: Policie ČRVe čtvrtek odpoledne pokračovalo hledání v oblasti Jundrova, Komína, v přilehlých lesních porostech.

Na březích Svratky pátraly po mladíkovi desítky policistů, psovodi se služebními psy a ze vzduchu znovu policejní vrtulník.

Kolem pátečního poledne pomáhali policii při pátrací akci v lokalitě Brno-Jundrov a Brno-Pisárky také hasiči. „Na místě máme v současné chvíli čtyři vozidla a člun," sdělili jihomoravští hasiči na tweetru.

Svlečený do půl těla

Mladík je asi 170 cm vysoký hubené postavy, má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. „Na sobě má černé tepláky, na nohou černobílé tenisky Niké a mikinu. Podle zatímního zjištění policistů by se měl večer a v noci pohybovat v Komíně a Jundrově. Kriminalisté také získali informaci, že by se měl pohybovat ve skupince s dalšími podobně starými mladíky a dokonce se do půl těla svléknout,“ uvedl mluvčí.

S pomocí se do pátrací akce zapojili i záchranáři. „Několik hodin byl na místě také náš inspektor provozu, aby poskytl přednemocniční neodkladnou péči, bude-li to třeba. V tuto chvíli na místě posádku nemáme, ale jsme připraveni na místo vyrazit a v případě potřeby pomoci," doplnila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

O spolupráci při pátrání požádali kriminalisté také městskou policii. "Oslovili strážníky z místní služebny, ale se situací jsme seznámili i hlídky městské policie ze všech okolních oblastí, aby si mohly všímat případných podezřelých okolností," uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Iniciativa Lifestyle Brno poskytla pro pátrající ze stran veřejnosti mapu míst, které ještě nebyly prohledány.Zdroj: Lifestyle Brno